Stjernens råd: - Tag en viagra

Den tidligere Baltimore Ravens og New York Jets linebacker Bart Scott gav Buffalo Bills-quarterback Josh Allen et noget specielt råd for at holde varmen

Det bliver en kold affære, når Buffalo Bills tager imod New England Patriots natten til søndag dansk tid i den første runde playoff.

Vejrudsigten varsler to cifrede minus grader med mulighed for sne, og de to mandskaber skal derfor indstille sig på det iskolde vejr.

Bills-quarterbacken Josh Allen fortalte sportsjournalisten Dianna Russini, at han ikke kan lide at spille i det koldt vejr, fordi han har dårlig blod-cirkulation, hvilket påvirker hans fødder i kampene.

Allens problem blev vendt i NFL-optaktshowet 'Get up', hvor den tidligere linebacker Bart Scott var med som gæst.

Her foreslog Scott, at Bills-quarterbacken bare skulle tage noget viagra inden kampen for at sætte gang i blodcirkulationen.

Det skriver hjemmesiden SI.

Bart Scott var aktiv fra 2002 til 2012. Foto: Joe Mahoney/Ritzau Scanpix

- VI-A-GRA. Tag en viagra-pille før kampen, skat. Det skal nok få cirkulationen til at fungere, sagde Scott.

Det fik forvirringen til at sprede i resten af panelet, og Scott var nødt til at komme med en uddybende forklaring.

- Mange NFL-spillere, i hvert fald da jeg spillede, tog viagra, fordi det åbnede op for blodårerne.

Ingen i panelet fulgte op med spørgsmål til Scott omkring problemerne, der åbenlyst vil være, når man spiller med en konstant erektion.

Scott afsluttede samtalen omkring viagra ved at sige, at hvis man ikke kan klare kulden er man alligevel svag.

Buffalo Bills og New England Patriots brager sammen søndag klokken 02:15 dansk tid.