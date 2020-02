Stjerner tjener boksen på Super Bowl

Alle amerikaneres øjne er rettet mod Hard Rock Stadium i Miami natten til mandag.

I Super Bowl - sæsonens finale i amerikansk football - mødes San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs.

Spillerne på de hold spiller ikke bare for Super Bowl-ring. De spiller også for at få magnetter i kasseapparatet. Vinderholdets spillere belønnes med 124.000 dollars (835.000 kroner), mens taber nøjes med halvdelen.

De er dog langt fra de eneste, der får tegnebogen til at bugne.

Kom og fest med Nicki Minaj. Rapperen skal lokke folk til Studio 23. Foto: Reuters/Carlo Allegri/Ritzau Scanpix

Kendis og folk ved musikken flokkes om arrangementet i Florida - og det smitter.

Således skriver det amerikanske medie TMZ, at rapperen Nicki Minaj tjener 125.000 dollars (for at optræde og være værtinde på Studio 23 i Miami Beach i forbindelse med kampen. Samme sted gav Gucci Mane 100.000 dollars (673.000 kroner) for at stå i spidsen for opvarmningsfesten lørdag nat.

Rapperen Gucci Mane fylder tegnebogen i forbindelse med Super Bowl-weekenden i Miami. Her er han med hustruen Keyshia Ka'Oir. Foto: AP Photo/Chuck Burton/Ritzau Scanpix

Italiensk avis med klar dom: Eriksen er større end Zlatan

Kom med i kulissen: Sådan blev Caroline stjerne