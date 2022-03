Stjernetræner siger stop

NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers har haft et par begivenhedsrige måneder, selv om ligaen er gået på ferie.

Først valgte holdets helt store stjerne, den legendariske quarterback Tom Brady, at indstille sin karriere i starten af februar - kun for at ombestemme sig halvanden måned senere.

Og nu har holdets cheftræner, Bruce Arians, valgt at træde til side og pensionere sig selv fra trænergerningen. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Det simple svar er, at jeg har opnået mere, end jeg kunne dørmme om, på denne fantastiske rejse, siger Arians om sit stop.

Arians bliver i klubben og skal fremover passe en rolle som 'senior football-konsulent'.

Tampa Bay meddeler samtidig, at Todd Bowles bliver forfremmet fra en rolle som defensiv koordinator til cheftræner.

69-årige Arians blev i 2021 den ældste cheftræner til at vinde en Super Bowl, da han førte Buccaneers til en 31-9-sejr over Kansas City Chiefs.

Det skete i Tom Bradys første sæson i klubben.

I den forgangne sæson tabte Buccaneers i slutspillet til den senere Super Bowl-vinder, Los Angeles Rams.

44-årige Tom Brady kalder i et opslag på Instagram blandt andet sin nu tidligere cheftræner for en legende og en pioner.

- Vi har alle nydt godt af dit lederskab og din vejledning, og jeg er meget stolt af alt, hvad vi har opnået. Du var en stor del af min beslutning om at tage til Bucs, og jeg vil for evigt være taknemmelig, skriver Brady.

