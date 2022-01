Stjernetræner stopper efter 16 år

Han var nærmest blevet synonym med New Orleans Saints, men efter 16 år som cheftræner forlader Sean Payton NFL-holdet efter eget ønske.

Det annoncerede den 58-årige amerikaner på et pressemøde tirsdag.

De seneste par dage har rygter svirret, om at Payton overvejede sin fremtid, og nu står det altså klart, at han og Saints går hver til sit.

Payton forklarer sit farvel med, at han ikke har det i sig at fortsætte og har brug for en pause. Der er dog ikke nødvendigvis tale om en pensionering fra trænerfaget.

- Jeg kan ikke lide ordet pension. Jeg ser for mig, at jeg stadig skal beskæftige mig med (amerikansk, red) fodbold. Og for at være ærlig vil det nok være som træner. Men det er ikke der, mit hjerte er lige nu, lød det fra Payton tirsdag.

Han nævnte samtidig, at han ikke ser for sig, at han kommer til at være træner for et andet hold i 2022. Det vil i så fald også kræve, at det nye hold betaler en kompensation til Saints, da Payton formelt er under kontrakt til og med 2024.

Manden bag Super Bowl-triumfen

Payton forlader Saints efter en succesrig tid som træner. Payton blev ansat i 2006 og skabte med det samme mirakler.

Sammen med quarterbackprofilen Drew Brees, som kom til Saints samtidig med Payton, nåede Saints samme år for første gang i holdets historie frem til NFC-finalen, semifinalen til Super Bowl.

Holdets succes var med til at samle New Orleans og give håb til byen, der året forinden var blevet hærget af orkanen Katrina.

Saints kom ikke i Super Bowl i 2006, men det skete tre år senere, og her blev Indianapolis Colts besejret i den store finalekamp, og så var New Orleans-mandskabets første NFL-mesterskab en realitet.

Sean Paytons tid som Saints-træner har dog ikke kun været en dans på roser. I 2012 fik Payton karantæne i hele sæsonen, efter det kom frem, at man på holdet udloddede bonusser for at skade modstanderes spillere.

Under Paytons ledelse var New Orleans Saints som oftest blandt de bedste hold i NFL. Med ham ved roret vandt Saints sin division, NFC South, i 7 ud af 16 sæsoner.