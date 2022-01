Støtter fyret stjerne efter skandale-scener

Både Tom Brady og Le'Veon Bell sender opløftende ord til deres nu tidligere holdkammerat. Tampa Bay Bucaneers' wide reciever Antonio Brown blev nemlig fyret sent søndag

Udstyret blev flået af, og han havde kun ét sigte. Han ville direkte i omklædningsrummet, selvom kampen stadig var i gang.

Det var meget kontroversielle scener, der udspillede sig på MetLife Stadium søndag aften, da Antonio Brown fra Tampa Bay Bucaneers forlod grønsværen i kampen mod New York Jets.

Ved stillingen 10-24 slog den 33-årige wide receiver op i banen, og uden trøje og udstyr - som både lå ved bænken og på den ene tribune - udvandrede han.

Bucaneers' endte med at fuldende et flot comeback og vandt med 28-24, men efter opgøret var Browns karriere slut i Florida, hvilket træner Bruce Arians gjorde klart.

Artiklen fortsætter under billedet..

Smilet hos Antonio Brown var ellers til at få øje på i starten af kampen mod New York Jets. Foto: Ritzau Scanpix.

Men mere sagde Arians egentlig ikke om episoden, da han hellere ville have fokus på de spillere, der sørgede for en sejr.

Nu er der imidlertid kommet lidt flere detaljer. Da Brown sad udenfor, forsøgte træneren at få ham tilbage på græsset, men wide receiveren nægtede.

- Jeg har aldrig set noget lignende i hele min karriere, sagde Arians til Fox Sports, da han blev spurgt ind til episoden.

Se situationen øverst i artiklen.

Til ESPN fortæller han videre, at han ikke vidste, hvorfor Brown afviste at gå på banen. Han var nemlig ikke skadet, selvom der var tale om det op til kampen.

Holdkammerater sender støttende ord

Tom Brady, den aldrende quarterback-stjerne for Bucaneers, støtter dog Brown og henviser til, at han kæmper med nogle problemer.

- Vi elsker ham allesammen, og vi bekymrer os om ham. Vi vil se ham på hans bedste niveau. Men det bliver desværre ikke hos os, siger Brady ifølge ESPN og tilføjer, at han vil fortsætte sit venskab med Brown uden for banen.

- Jeg synes, at alle skal vise medfølelse. Han går igennem en svær periode.

Le'Veon Bell, der netop har underskrevet en aftale med Tampa Bay Bucaneers, stemmer i. Han opdagede først, at Brown havde forladt banen, da holdet kom ind i omklædningsrummet efter opgøret.

- Jeg sendte ham en besked med det samme, så jeg kunne få fat på ham. Han vendte tilbage, og vi talte lidt. Han er en af mine tætteste venner, så jeg kommer ikke til at sige noget dårligt om ham overhovedet.

- Det var ikke en god beslutning på det tidspunkt, men han er et menneske. Måske ikke perfekt. Vi fortsætter uden ham og kigger fremad, siger running backen, der nåede at spille sammen med ham i to kampe i Bucaneers-trøjen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Tom Brady efter sejren. Foto: Vincent Carchietta / Ritzau Scanpix.

Kontroversielle handlinger og Antonio Brown er set i samme sætning før.

I december blev han suspenderet for at tale usandt om sin vaccinesituation i forbindelse med coronavirus.

I 2020 var han ikke med i den første halvdel af sæsonen, da han havde overtrådt flere NFL-regler. Derudover er han også dømt for vold og tyveri samt anklaget for voldtægt.

Brown kom til Bucaneers i 2020, og han har før tørnet ud for Pittsburgh Steelers, Oakland Raiders og New England Patriots.

Sidste år var han med til at vinde Bucaneers' andet Super Bowl-trofæ.