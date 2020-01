Stor overraskelse i nat: Mestrene er ude

New England Patriots med den legendariske Tom Brady som quarterback er overraskende færdig i denne sæsons slutspil i NFL efter et hjemmebanenederlag til Tennessee Titans.

Patriots, der sidste år vandt Super Bowl, tabte wild card-opgøret mellem de to AFC-hold med 13-20.

- Vi havde bare fuldt fokus. Vi ville det. Det er en stor sejr over et stort hold i en fjendtlig atmosfære. Jeg er bare glad for, at vi gik videre. En stor holdsejr, siger Titans-spilleren Derrick Henry, som løb 186 yards og lavede et touchdown.

Kampen, der sluttede tidligt søndag morgen dansk tid, kan muligvis vise sig at blive den 42-årige Tom Bradys sidste for klubben, skriver Reuters.

Patriots har spillet sig frem til Super Bowl de seneste tre år og fem gange i alt i 2010'erne. Klubben har løftet Vince Lombardi-trofæet som vinder af Super Bowl seks gange i historien - alle med Brady ved roret.

Brady har i sin imponerende karriere gang på gang været redningsmanden for Patriots, men mod Titans havde han ingen mirakler gemt i kastehånden. I alt kastede han beskedne 209 yards, og ingen førte til et touchdown.

I næste runde møder Tennessee Titans på udebane Baltimore Ravens.

Den anden wild card-kamp i AFC faldt ud til fordel for Houston Texans, som besejrede Buffalo Bills 22-19 efter overtid. Næste modstander for Texans er Kansas City Chiefs.

Se også: Rørende hilsen midt i showet

Se også: Barca-nedtur til allersidst

Superligaens bedste og værste vinterhandler