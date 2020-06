Storhold får kæmpe bøde

New England Patriots er dette årtusinds med afstand mest succesfulde hold i NFL. Men klubben har også skabt sig et lidt broget image efter at være blevet taget i at snyde et par gange.

Senest skete det i 2019-sæsonen, hvor klubbens videoafdeling blev taget i at filme sidelinjen hos Cincinnati Bengals, kampen før New England skulle møde holdet.

Det er ulovligt ifølge NFL's regler, fordi man på den måde kan optage signaler, som modstanderne giver til hinanden. Nu er straffen faldet.

New England Patriots har fået en bøde på 1,1 million dollar, svarende til 7,3 millioner kroner, og er blevet frataget sit tredjerundevalg i næste års NFL-draft, mens klubbens videoafdeling ikke må filme ved kampe i den kommende sæson.

Det skriver flere amerikanske medier.

Klubben forklarede, at det blot var optagelser til et indslag om kampforberedelse til klubbens hjemmeside. Men den forklaring købte NFL ikke.

Det kan måske også hænge sammen med, at klubben tidligere er blevet dømt i en lignende sag.

Tilbage i 2007 blev klubben dømt for at have videofilmet signaler fra New York Jets-trænere under en kamp. Sagen blev døbt Spygate, hvorfor den seneste også er blevet omtalt som Spygate II.

I 2014 var New England og stjernequarterbacken Tom Brady også involveret i en skandale efter en slutspilshjemmekamp mod Indianapolis Colts.

Brady fik fire kampes karantæne for ifølge NFL at have beordret en materialemand til at lukke luft ud af kampboldene til et niveau under det lufttryk, som reglerne foreskriver.

Sagen endte i det civile retssystem, som til sidst stadfæstede dommen.

New England fik ved den lejlighed en bøde på 1 million dollar, svarende til 6,6 millioner kroner, og blev frataget to valg i draften i 2016.