Storhold skifter navn

Efter cirka halvandet år uden et egentlig tilnavn er Washingtons NFL-hold onsdag blevet omdøbt.

Det, der før hed Washington Football Team, går nu under navnet Washington Commanders, oplyser klubben.

Navneskiftet sker, efter at holdet fra den amerikanske hovedstad i sommeren 2020 fjernede sit daværende tilnavn, Redskins. Det skete efter pres fra flere kanter.

Blandt andre havde sponsorerne FedEx, Bank of America og Pepsi opfordret kraftigt til at stoppe med at bruge udtrykket 'Redskins' (rødhuder), som i USA opfattes som racistisk og nedsættende over for indfødte amerikanere.

Samtidig stoppede både Nike og Amazon med at sælge merchandise fra holdet online.

Det fik altså Washington til at droppe Redskins. Holdet var tidligere igennem flere år blevet opfordret til at skifte navn, men det havde flere holdejere, inklusiv den nuværende, Daniel Snyder, pure afvist.

- Vi kommer aldrig til at skifte navn. Aldrig. Og det må du gerne skrive med stort, sagde holdejeren i 2013 som modsvar til de personer, der mente, at holdets navn var racistisk.

Washingtons NFL-hold hed dermed kun 'Football Team' i en meget begrænset periode - og det blev aldrig til de helt store resultater. I denne sæson blamerede de sig ved at have to holdkammerater i slagsmål på sidelinjen.

Men i juli 2020 gjorde Snyder det så altså alligevel. Siden er holdet gået under det mere generiske navn Washington Football Team. Men ikke længere.

Redskins-navnet så første gang dagens lys i 1933. Dengang havde holdet hjemme i Boston. Fire år senere rykkede det til Washington.

Sidste gang, et NFL-hold skiftede tilnavn, var i 1999, da Tennessee Oilers blev til Tennessee Titans.

Washington har vundet NFL-mesterskabet fem gange i alt, man skal dog tilbage til 1992 for at finde den seneste triumf.

I dette årtusind er det blot blevet til fem slutspilsdeltagelser, hvoraf fire er endt med nederlag i første kamp.