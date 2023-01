Stortalent død efter mesterskabsfejring

Georgia Bulldogs-stjernen Devin Willock blev dræbt, få timer efter at holdet fejrede det andet mesterskab på to år

En tragedie har ramt amerikansk fodbold.

Den blot 20-årige Devin Willock, der til daglig spillede for mesterholdet Georgia Bulldogs og var et af holdets helt store talenter, døde søndag i en bilylukke.

Tragedien indtræf, blot få timer efter at Willock og resten af Bulldogs-holdet havde fejret college-mesterskabet for andet år i træk.

Der var fire personer i bilen, og ud over Willock mistede et medlem af staben også livet som følge af sine kvæstelser, mens to andre er sluppet med skader.

Det skriver The Guardian.

I videoen, som Willock lagde op, få timer inden han mistede livet, ses han fejre mesterskabet med resten af sit hold.

Kørte af vejen

Ifølge The Guardian kørte bilen af vejen og ramte flere elmaster og træer.

Willock døde på stedet.

Politiet er fortsat i gang med at undersøge sagen og er derfor ikke kommet med nogen årsag til den tragiske ulykke endnu.

Willocks træner Kirby Smart begræder den forfærdelige nyhed.

- Vi er alle knuste over tabet af Devin Willock og Chandler LeCroy (stab-medlem red.), siger holdets træner Kirby Smart og fortsætter.

- Devin var en fantastisk ung man på alle måder. Han smilte altid, var en god holdkammerat og en fornøjelse at træne.

Willock var spået til at få sit store gennembrud i næste sæson, da to af hans konkurrenter på holdet iføge The Guardian med stor sandsynlighed ville blive drafted til NFL.