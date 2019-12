Straffet hårdt for øl-jubel

NFL-spilleren Marcus Peters har drukket en af de dyreste øl i verden.

I sidste uge var Baltimore Ravens-cornerbacken afgørende, da han med et minut tilbage af udekampen mod Buffalo Bills forhindrede hjemmeholdet i at score touchdown, hvilket formentlig ville have sikret en udligning.

Peters' aktion afgjorde kampen, og i sin jubel hoppede han op på de nederste tribunerækker til en lille gruppe af Baltimores fans. Her drak han en øl, men det meste af den havnede ud over hans trøje.

Organisationen bag NFL har ikke set mildt på jubelscenen. Derfor er han blevet straffet med en bøde på 14.037 dollar, hvilket svarer til cirka 94.000 danske kroner.

Bøden afskrækker dog næppe den tørstige og velbetalte spiller fra at gøre det igen. På sin Twitter-profil skriver han, at øllen smagte godt.

Ølproducenten Bud Light mener ikke, at det bør være ulovligt at drikke en sejrsøl. Derfor vil producenten give et beløb, der svarer til bødens størrelse, til velgørenhed.

