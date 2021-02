Super Bowl-cirkus: Se den forbudte reklame her

Seerne til Super Bowl får ikke T-Mobiles reklame at se

De havde entreret med to af de største navne i dette års Super Bowl, men T-Mobile lykkedes ikke med at få deres reklame igennem.

Tampa Bay Buccaneers-stjernerne Tom Brady og Rob Gronkowski, der tidligere har vundet med New England Patriots tager stort pis på ringe forbindelse i forbindelse med video-opkald, og det er åbenbart ikke en vej at gå.

Firmaet fortæller selv, at de ikke har kunnet få deres reklame igennem til verdens største endagsbegivenhed inden for sport.

SE REKLAMEN ØVERST

NFL og CBS har nægtet at besvare spørgsmål omkring bandlysningen, men T-Mobile fortæller selv, at det skyldes NFL's officielle partner omkring telekommunikation, Verizon.

- Det eneste, vi ved, er, at vi - selv efter redigering - fik en email, der sagde, at den ikke måtte vises på grund 'beskyttede telekommunikationsrettigheder', siger en talsmand for firmaet til Boston.com.

Direktøren Mike Sievert skriver sarkastisk på Twitter:

- Hvorfor mon deres telekommunikationssponsor ikke vil have den vist?

Verizon skrev i 2019 en to-årig kontrakt med ligaen.

Dansk hyldest til Tom Brady

Ulykke rammer Super Bowl-træner