Super Bowl-stjernen er gal: Blev snydt af ægtepar

Sean og Anne Tuohy har fået en hilsen, de ikke er videre glade for.

Det amerikanske ægtepar blev i sin tid berømt for at huse teenageren Michael Oher, der gik hen og blev NFL-spiller takket være især Annes indsats for ham.

Den historie blev verdensberømt, da Hollywood kastede sig over den, og Sandra Bullock fik en Oscar for rollen i 'The Blind Side'.

Men i februar var der pludselig noget, der gik op for den nu 37-årige Michael Oher. Og derfor har han valgt at sagsøge parret, der ellers adopterede ham i sin tid.

For det gjorde de ifølge Oher slet ikke.

Har ikke fået noget som helst

Ifølge Oher blev han, da han var 18 år, narret til at skrive under på papirer, der gjorde dem til hans værger - ikke adotivforældre. Og han hævder i søgsmålet, at Tuohy-parret er blevet styrtende rige på at sælge rettighederne til hans historie - uden at han selv har set så meget som en bøjet femmer.

Sandra Bullock leverede karrierens største præstation som Leigh Anne Tuohy i filmen fra 2009. Foto: TV 2

Sean Tuohy er ked af det. Hans advokat har udtalt, at man har modtaget søgsmålet, og at man er klar til at stoppe med at være værger, hvis det er det, Michael Oher ønsker.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Oher kræver, at der bliver sat en stopper for værgemålet, og at Tuohy-familien betaler, hvad de skylder ham for brugen af hans navn gennem årene.

Et kæmpe hit

'Oher opdagede til sin store fortvivlelse løgnen i februar 2023, da det gik op for ham, at de var hans værger - og dermed ikke gjorde ham til et medlem af familien,' står der i søgsmålet, der mandag blev indleveret til retten i delstaten Tennessee.

Filmen blev et kæmpe hit i 2009, hvor den blev nomineret til en Oscar for bedste film, mens Sandra Bullock vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle - samt en Golden Globe og flere andre priser.

Sean og Leigh Anne forud for Super Bowl i 2013 i New Orleans. Foto: Gerald Herbert/AP/Ritzau Scanpix

Filmen indtjente mere end 300 millioner dollars, og alle fire medlemmer af familien, mor, far og parrets to børn, modtog 225.000 dollars samt 2,5 procent af overskuddet - ifølge søgsmålet.

'Forfærdeligt at tænke på'

- Vi er knust. Det er forfærdeligt at tænke på, at vi skulle have tjent penge på vores børn. Men vi vil elske 37-årige Michael præcis, som vi elskede 16-årige Michael, siger Sean Tuohy.

Parret har tidligere fortalt, at de penge, de tjente på at sælge rettighederne, blev delt i fem portioner. Altså også en pulje til Michael Oher.

'De informerede aldrig Oher om, at de ville have kontrollen over alle hans kontrakter, og Michael forstod ikke, at han dermed frasagde sig rettighederne til at bestemme over egne kontrakter,' står der i søgsmålet.

Michael Oher spillede en årrække som succesfuld offensive tackle i Baltimore Ravens, Tennessee Titans og Carolina Panthers, inden han stoppede karrieren i 2016. Højdepunktet var Super Bowl-triumfen i 2013, da Ravens besejrede San Francisco 49'ers 34-31 i New Orleans.