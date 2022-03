Super Bowl-vinder forlænger med stjernen

NFL-quarterback Matthew Stafford skulle blot bruge en enkelt sæson på at føre Los Angeles Rams til sejr i Super Bowl.

Det har klubben nu belønnet den 34-årige offensive leder for ved at udstyre ham med en ny kontrakt frem til og med 2026-sæsonen.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Stafford var på vej ind i det sidste år af sin tidligere kontrakt, som Rams havde overtaget, da man hentede ham hos Detroit Lions før seneste sæson.

Den nye kontrakts økonomiske detaljer bliver ikke nævnt, men ifølge flere amerikanske medier kan Stafford tjene 160 millioner dollar - svarende til knap 1,08 milliard kroner - i den fireårige periode.

De 912 millioner kroner er angiveligt garanterede penge, mens de sidste små 170 millioner kroner er bonusser, der afhænger af præstationer.

Det er voldsomt mange penge, men faktisk kunne Stafford formentlig have scoret sig en endnu større kontrakt, hvis han havde afsøgt mulighederne hos andre klubber på det frie marked i ligaen.

Han valgte dog at blive hos Rams og jagte et titelforsvar. Holdet vandt Super Bowl i starten af februar med en sejr på 23-20 over Cincinnati Bengals.

Stafford blev valgt først af alle spillere i draften tilbage i 2009 af Detroit Lions.

I 2021-sæsonen kastede han for 4886 yards i grundspillets 17 kampe for Rams. Det var tredjemest af alle i NFL. Det blev til 41 kastede touchdowns.