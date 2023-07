Super Bowl-vinder fundet død efter vandretur

Den tidligere Oakland Raiders-spiller og Super Bowl-vinder Joe Campbell er afgået ved døden.

Det skriver flere medier herunder New York Post.

Ifølge mediet blev han fundet død, efter han søndag var taget ud på en vandretur.

Til Delaware Online fortæller hans bror Patrick Campbell, at det er et pludseligt hjertestop, der har kostet den tidligere NFL-stjerne livet.

Super Bowl-vinder

Campbell blev valgt som den syvende i 'NFL-draften' i 1977 af Saints.

I sin fem år lange karriere, nåede han at spille for Saints, Raiders og Buccaneers, men det er Raiders-holdet fra 1980, han er mest kendt for.

Her gik holdet nemlig hele vejen vandt Super Bowl.

Hans tidligere klub har også reageret på det tragiske dødsfald.

'Raiders-families begræder Joe Campbells død. Tanker sendes fra hele 'Raider Nation' til Campbell-familien', skriver klubben i en pressemeddelelse.

Han blev 68 år.