Super Bowl-vinder stopper karrieren

Han gjorde det første gang i 2019, og nu gør han det igen i 2022.

Stopper karrieren.

Den firedobbelte Super Bowl-vinder Ron Gronkowski stopper karrieren og forlader NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers efter to år i klubben.

Det skriver den 33-årige tight end i et opslag på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget..

'Venskaberne og relationerne, jeg har opbygget, vil vare for evigt, og jeg sætter pris på hver enkelt holdkammerat og træner for at give alt,' skriver Rob Gronkowski i opslaget.

'Fra pension, tilbage til 'football' for at vinde endnu et mesterskab og nu tilbage til at slappe af. Tak til alle.'

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Gronkowski i aktion for New England Patriots med hvem han vandt tre Super Bowl-titler. Foto: Charles Krupa/AP/Ritzau Scanpix

Brady og Gronk

Gronkowski vil for mange blive forbundet med stjernequarterbacken Tom Brady, med hvem han vandt fire Super Bowl-titler.

De første tre titler vandt de sammen i New England Patriots, hvorefter Gronkowski stoppede karrieren i 2019 efter ni år som aktiv spiller.

Der skulle dog ikke mere end et opkald til fra hans gamle holdkammerat Brady, før Gronk forlod tilværelsen som pensioneret tight end og endnu engang trak hjelmen over hovedet.

I 2020 vendte han således tilbage til NFL og sluttede sig til Tom Brady og piraterne i Floridas varme.

Sammen var de med til at sikre Tampa Bay Buccaneers deres første Super Bowl titel i 18 år.