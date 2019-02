Super Bowl-vinders ejer indblandet i stor sag om prostitution

Robert Kraft, en af NFL-historiens mest succesfulde ejere, er blevet sigtet for at være del af alvorlig sag om menneskehandel og prostitution.

Sigtelserne skulle ifølge Sky Sports være baseret på en videooptagelse af Kraft, der betaler for seksuelle ydelser i massageklinikken Orchid Spa.

- Han står overfor to sigtelser fra to forskellige besøg i Orchid Spa, siger politichef i Jupiter Police, Daniel Kerr.

Robert Kraft afviser indtil videre alle anklager. Han er sigtet, men angiveligt ikke anholdt.

- Vi benægter kategorisk, at mr. Kraft er involveret i nogen form for kriminelle aktiviteter. Da der for tiden foregår en juridisk proces, vil vi ikke komme med yderligere kommentarer, lyder det fra en talsmand.

Sagen har stået på i flere måneder, og flere forskellige efterforskningsgrupper har været inde over.

Fredag blev Robert Kraft sammen med 24 andre mænd sigtet for sin rolle i sagen, hvor han altså angiveligt har været med til at tilskynde til prostitution ved at betale for seksuelle ydelser. Det bekræfter poltichef i Jupiter Police Daniel Kerr til WPTV.com.

Ifølge politichefen fra Martin County, der også har været en del af efterforskningen, forventes det, at omkring 100 personer vil blive sigtet i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Robert Kraft står overfor alvorlige anklager. Foto: Ritzau Scanpix

77-årige Robert Kraft har været ejer af New England Patriots siden 1994. Siden han trådte til, har holdet nydt stor succes og har vundet hele seks Super Bowls. Den seneste sejr kom i år, hvor det blev til en sejr over Los Angeles Rams. Patriots er nu det hold, der har vundet Super Bowl flest gange sammen med Pittsburgh Steelers.

Udover NFL-holdet Patriots ejer Robert Kraft også fodboldholdet New England Revolution, der spiller i NFL.

Kraft blev af Forbes vurderet til at være nummer 79 på listen over de rigeste amerikanere. Han skulle angiveligt have formue på 43 milliarder kroner (6,6 mia. dollars).

Robert Kraft og Patriots' stjerne-quarterback Tom Brady efter Super Bowl-sejren tidligere på måneden. Foto: Ritzau Scanpix.

