Superstjerne dømt for røveri mod flyttemand

Det er gået gevaldigt ned ad bakke for wide receiveren Antonio Brown, der var på nippet til at blive kåret til MVP i NFL for få år siden.

Sidste år blev han fyret af New England Patriots efter blot 11 dage på holdet, efter stjerne-receiveren blev anklaget for flere tilfælde af seksuelle overgreb.

Nu er den så gal igen med 31-årige Brown, der pt. er free agent.

Denne gang er han dømt skyldig for røveri mod en flyttemand, skriver flere medier, herunder The Guardian.

En anklage, Brown hverken vil erklære sin skyld eller uskyld i, eftersom han påberåber 'no contest', som det hedder i det amerikanske retssystem.

- Frem for at trække sagen i langdrag har hr. Brown besluttet sig for at løse den hurtigst muligt både af hensyn til sin familie og sin karriere, siger Carson Hancock, Antonio Browns advokat.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Antonio Brown var i en årrække Pittsburgh Steelers fornemste våben i NFL. Foto: Dennis Wierzbicki/Ritzau Scanpix

Tog flyttekasser

Hændelsen fandt sted ved Browns hjem i det sydlige Florida, hvor en misforståelse mellem et flyttefirma og Brown udviklede sig til håndgemæng angående betaling.

Ifølge flyttemanden nægtede NFL-stjernen at betale 4.000 dollars, 26.500 kroner, for at få sine ejendele.

Derfor kørte flyttemanden sin vej, hvilket fik Brown til at kaste en sten efter lastvognen, som fik en bule.

Da han kom tilbage, gik Brown med til at betale. Flyttemanden ville dog indberette episoden, men så hev Brown ham ud af vognen, mens hans træner tog nøglerne fra ham.

Her skulle de angiveligt have slået løs på ham og begyndt at tage kasser ud af vognen, indtil flyttemanden forsikrede dem om, at flere af dem var til andre kunder.

Umiddelbart efter episoden blev træneren anholdt, mens Brown selv gik til politiet to dage efter.

Det kaster domme for fysisk betonet røveri af sig, selv om det dog ikke kommer til at fremgå af Browns straffeattest, såfremt han opfylder de krav, der er til de to års prøveløsladelse, han idømmes.

Her skal han nemlig gennemgå psykiske evalueringer, gå til behandling for vredesudbrud og udføre 100 timers samfundstjeneste.

Der er desuden udstedt et polititilhold fra flyttemanden samt flyttefirmaets ejer for Antonio Brown.

Brown har været udtaget til Pro Bowl syv gange og har i sine 10 år i NFL stået for 75 touchdowns i 131 kampe, primært for Pittsburgh Steelers fra 2010-2018.

Se også: FCK-bødler hylder krigsforbryder

Se også: Ingen tilskuere - men alligevel sneg fan sig på banen