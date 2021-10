Superstjerne slår vanvittig rekord

NFL-legenden Tom Brady slog natten til mandag dansk tid en utrolig rekord, da Tampa Bay Buccaneers besejrede New England Patriots 19-17.

Den 44-årige quarterback blev således den spiller i ligaens historie, der har kastet for flest yards, da han for første gang var på besøg på sin gamle hjemmebane gennem 20 år.

Brady gik ind til kampen med 80.291 yards, og skulle bruge bare 68 mere for at overhale den tidligere New Orleans Saints-quarterback Drew Brees.

Og det lykkedes med seks minutter tilbage af første quarter, da Brady gennemførte et kast på 28 yards til sin holdkammerat fra Buccaneers Mike Evans.

I løbet af alle fire quarters ramte quarterbacklegenden en medspiller med 22 ud af 43 forsøg for 269 yards i alt. Dermed er han oppe på 80.560 yards i sin karriere.

Tom Brady, der er i gang med sin anden sæson hos de forsvarende Super Bowl-vindere, har ikke været tilbage i New England og spille, siden han forlod Patriots i 2020.

Drew Brees var selv til stede på Gillette Stadium i Foxborough uden for Boston og så med fra sidelinjen, da den syvfoldige Super Bowl-vinder Brady overtog en af de eneste tilbageværende rekorder, han endnu ikke sad på.

Brady og Buccaneers har vundet tre ud af holdets første fire kamp i NFL.