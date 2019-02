Superstjernen og modelkonen svømmer i dollars

Det er ikke kun på banen, at stjerne-quarterbacken Tom Brady nyder succes.

Sammen med sin kone, supermodellen Gisele Bündchen, har han scoret sig en samlet formue på 580 millioner dollars, hvilket svarer til omkring 3,8 mia. danske kroner. Det skriver Business Insider.

Tom Brady er den mest vindende quarterback i NFL's historie og vandt søndag den sjette Super Bowl-titel i sin 19 år lange karriere. En karriere, der har indbragt ham 217 mio. dollars (1,4 mia kr.) i løn.

Gik ned i løn for holdet

Patriots-stjernen er endda frivilligt gået ned i løn, så New England Patriots kan skrive under med flere dygtige spillere. Han er derfor blot nummer 16 på listen over de bedst betalte quarterbacks i NFL. I den netop afsluttede sæson tjente han således hele 8 mio. dollars (59 mio. kr.) mindre end nummer et på listen, Minnesota Vikings quarterback, Kirk Cousins.

Tom Brady har i løbet af sin karriere scoret sponsoraftaler med flere globale mega-brands. Under Amour, Beats by Dre og Aston Martin blandt andre. Som del af hans aftale med superbil-producenten Aston Martin blev der lanceret en særlig Tom Brady-udgave af deres luksusbil Vanquish S Volante i 12 eksemplarer. Hver bil blev solgt for 360.000 dollars (2,35 mio. kr.), skriver Business Insider.

Modelkonen tjener endnu mere

Supermodel Gisele Bündchen er kendt som en af de bedst tjenende runway-modeller nogensinde. Hun næmer sig en millard dollars i indtjening for sin karriere og overgår dermed sin quarterback-husbond.

På trods af, at hun stoppede sin runway-karriere i 2015, tjener hun stadig enormt på sponsoraftaler med store brands som Chanel, Louis Vuitton og og Calvin Klein. 10 mio. dollars blev det til i 2018.

Se også: Patriots slider sig til pointfattig Super Bowl-sejr

Sprænger banken på luksusboliger

De mange millioner er især blevet brugt på fast ejendom. I 2010 fik parret specialbygget et gigantisk palæ i Los Angeles på over 2000 kvadratmeter til en værdi af 20 mio. dollars (130 mio. kr.). Huset blev blandt andet installeret med et fitnesscenter, en vinkælder og otte soveværelser.

Brady og Bündchen solgte senere palæet til rapperen Dr. Dre for omkring 40 mio. dollars (260 mio. kr.). Deres seneste anskaffelse er en 500 kvadratmeters luksus-lejlighed i Tribeca-kvarteret på Manhattan.

41-årige Tom Brady blev søndag den ældste quarterback til at vinde en Super Bowl. Han sigter efter at spille, til han bliver 45.

Tom Bradys vilde tal: 5x Super Bowl-vinder 4x Super Bowl MVP (vigtigste spiller) 9x AFC-mester 3x NFL MVP 3x First-team All-Pro 2x Second-team All-Pro 236x sejre i NFL

NFL-historiens bedste: Sådan er superstjernens vanvittige hverdag