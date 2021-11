Superstjernen straffet for corona-brøler

NFL har givet Green Bay Packers-quarterbacken Aaron Rodgers en mindre bøde for at bryde ligaens coronaregler.

Det skriver sportsmediet ESPN.

Således skal 37-årige Rodgers have 14.650 dollar svarende til cirka 94.000 kroner op af lommen for at have deltaget i Green Bay Packers årlige halloweenfest, selv om han i sidste uge blev testet positiv for coronavirus.

Et relativt lille beløb med tanke på, at Rodgers i løbet af sin fireårige kontrakt med Packers ventes at tjene 134 millioner dollar (860 millioner kroner).

Aaron Rodgers, der ikke er blevet vaccineret mod coronavirus, har ifølge ESPN også fået en advarsel for ikke at have båret mundbind ved en pressekonference for nylig.

NFL har også uddelt bøder på 300.000 dollar til Green Bay Packers og en bøde på 14.650 dollar til wide receiver Allen Lazard, der ligesom Rodgers deltog i festen uden at være vaccineret.

Bøderne kommer, efter at NFL i sidste uge indledte en undersøgelse af Packers og Rodgers, da det kom frem, at quarterbacken havde løjet omkring sin vaccinationsstatus over for en gruppe journalister.

Således svarede NFL-stjernen 'ja' til et spørgsmål omkring, hvorvidt han var blevet immuniseret. Ugen efter afslørede quarterbacken dog, at han ikke var blevet vaccineret, men at han havde henvist til, at han havde afprøvet flere forskellige alternative behandlingsformer, der skulle sikre immunitet.

Han har ikke afsløret, hvilke behandlingsformer der skulle være tale om.

Ifølge NFL's regler skal spillere, der ikke er vaccineret, gå i isolation i ti dage, hvis de bliver testet positive for coronavirus, inden de må spille igen.

Uvaccinerede spillere må også højst mødes med tre andre uden for holdenes træningsfaciliteter, hvis de vil spille med i ligaen.

Aaron Rodgers karantæneperiode udløber lørdag - dagen før at Green Bay Packers skal møde Seattle Seahwaks.