Superstjerner får USA til at hulke af grin

Det er væltet ind med reaktioner fra almindelige fans til superstjerner i amerikansk sport, efter Drew Brees overhalede Peyton Manning som den quarterback med flest kastede yards nogensinde i NFL.

Gode, respektfulde og sågar sjove reaktioner fra alle lige fra LeBron James og Kurt Warner til Ellen Degeneres. Den vender vi tilbage til.

Men mest opmærksomhed har Peyton Manning fået.

For Denver Broncos havde som så mange andre lugtet, at 39-årige Brees ville passere Manning i denne sæson, så derfor havde man gjort sig umage.

Broncos smækkede derfor et tv-klip på de sociale medier og sin hjemmeside, da rekorden var en kendsgerning. Et tv-klip, du kan se foroven i artiklen.

Her ses Manning - der som aktiv nok spillede størstedelen af karrieren i Indianapolis Colts men sluttede af i Denver - i et dog ikke særlig godt opsat køkken (det er vist mest bare et bord), hvor han er i færd med at skære tomater.

- Jeg bliver nødt til at sige til dig, det har været de bedste 1000 dage i mit liv, og takket være dig, er det nu slut, siger Manning med reference til den periode, hvor han har været indehaver af rekorden.

- Du har ødelagt det for mig, kommer det ironisk.

- Mange tak. Jeg har intet andet tilbage end at fortsætte med at skære mine tomater, lave mad til min familie og sætte en salat sammen, kommer det, inden han slår over og anerkender den kæmpe præstation, Drew Brees rent faktisk har opnået.

Verdens værste liga: Cheerleader-sex, hundehængning og sexorgier

Også Degeneres skaber opmærksomhed om sin hyldest af Drew Brees.

Den umådeligt populære tv-vært sidder i sin lænestol og konstaterer tørt, som kun hun kan, at det er imponerende. Og at Louisiana er kendt for tre ting: Maden, musikken, fodboldholdet og at det er hendes fødested. Så fire ting faktisk.

- Jeg vil gerne sige tillykke til Drew Brees for rekorden for flest passes (afleveringer). For den rekord troede jeg egentlig, jeg havde, siger hun.

Drew Brees, der har spillet for New Orleans Saints siden 2006, overhalede først en anden legende, Brett Favre, inden det blev Mannings tur.

Brees passerede Mannings rekord med et 62 yard-langt touchdownkast i slutningen af 1. halvleg i Saints' kamp mod Washington Redskins mandag aften.

Dermed nåede Brees op på i alt 71.968 yards i karrieren.

Brees er i gang med sin 18. sæson. Han indledte karrieren i San Diego Chargers, men det er især i New Orleans, at karrieren har taget fart for Brees.

Han vandt Super Bowl i 2009-sæsonen, da Saints slog Indianapolis Colts. Han blev også kåret til finalens mest værdifulde spiller (MVP).

Selv om Brees aldrig er blevet kåret til MVP i en NFL-sæson, så har han været en af ligaens største profiler de seneste to årtier.

11 gange er han blevet valgt til Pro Bowl. To gange er han også blevet kåret til ligaens bedste offensive spiller.

Ud over rekorden for flest kastede yards sidder han på en række andre imponerende rekorder.

Han har blandt andet lavet flere succesfulde kast end nogen anden quarterback, og så har han rekorden for flest kampe i træk med mindst et enkelt touchdownkast (54 kampe).

Saints vandt nattens kamp med de overbevisende cifre 43-19.

Ud over at sætte rekord udmærkede Drew Brees sig ved at kaste 363 yards, tre touchdowns og nul interceptions.

Saints har nu vundet fire ud af sine første fem kampe i sæsonen. Redskins har vundet to og tabt to.

