Superstjerner kolliderer i Super Bowl

En drøm går i opfyldelse for så vidt angår Super Bowl-kampe. Holdene til dette års Super Bowl er nu sat, og det bliver et møde med to af de bedste quarterbacks når finalen finder sted syvende februar i Tampas.

Den ene quarterback i skumringen af hans karriere, den anden stadig meget tættere på morgengry.

Kansas City Chiefs Patricks Mahomes er ligaens nuværende fremtid, mens Tom Brady fra Tampa Bay Buccaneers sørger for at minde alle om, at han med sine 43 år bestemt ikke er færdig.

Og med 18 år imellem de to rivaler, er Patrick Mahomes vs. Tom Brady-vittighederne gået viralt på sociale medier.

Men det er ikke kun vittighederne, der er mærkværdige.

Den tidligere NFL-spiller Tony Romo sammenligner det kommende Patrick Mahomes-Tom Brady-showdown med et andet ofte diskuteret 'hvad hvis' -scenarie.

Han mener, at kampen er beslægtet med NBA-legenderne Michael Jordan og LeBron James, der står over for hinanden i NBA-finalen.

Brady har allerede vundet seks Super Bowl-ringe med New England Patriots, og går nu i finalen for at vinde sin syvende ring, første gang for Buccaneers. Hvis Buccaneers vinder Super Bowl bliver de det første hold, der vinder på hjemmebane.

Mahomes går i finalen som forsvarende Super Bowl-mester, efter have vundet sin første Super Bowl sidste år. Nu har han chancen for at blive den yngste vinder af Super Bowl to år i streg på quarterback positionen.

