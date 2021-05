Svimlende billetpriser til superstjernes retur

Der er stor interesse omkring kampen mellem New England Patriots og Tampa Bay Buccaneers, hvor superstjernen Tom Brady skal møde sine gamle holdkammerater

Hvis man vil være på Gilette Stadium i Boston, når Tom Brady træder ind på sin gamle hjemmebane, så skal man have den store pengepung frem.

På billethjemmesiden tickpick.com koster de billigste billetter på allerbagerste række lige nu 1400 amerikanske dollars, hvilket svarer til 8500 danske kroner.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Onsdag blev det offentliggjort, at Tom Bradys gamle hold New England Patroits på hjemmebane skal møde stjernequarterbackens nye hold, Tampa Bay Buccaneers.

Kampen, der skal spilles 3. oktober, har allerede fået stor opmærksomhed fra både medier og fans.

Eksperter inden for billetbranchen udtaler til TMZ Sports, at billetpriserne til Tom Bradys tilbagevenden til sin gamle hjemmebane kan ende med at blive lige så dyre som billetterne til Super Bowl.

Tom Brady har også selv reageret på kampen. På sin Twitter joker quarterbacken omkring det kommende brag:

'Det er ligesom, når ens high school-venner møder dine venner fra college'

Tom Brady spillede for New England Patriots fra 2000 til 2020, hvor han var med til at vinde hele seks Super Bowl-titler med holdet.

Sidste år skiftede han til Tampa Bay Buccaneers, hvor Brady vandt sin syvende Super Bowl-titel i sin første sæson for Buccaneers.