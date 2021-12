Talent dræbt: Faderen sigtet

Amerikansk fodbold er ramt af en frygtelig nyhed.

Otis Anderson Jr., som skrev kontrakt med Los Angeles Rams i sommer, blev mandag aften amerikansk tid dræbt i sine forældres hjem i Jacksonville i Florida.

Ifølge ESPN er faderen anholdt og sigtet for at have skudt og dræbt sin søn.

Otis Anderson Jr. har en fortid for collegeholdet UCF Knights. Han blev i første omgang ikke valgt i NFL-draften, men lavede efterfølgende en aftale med Los Angeles Rams, der dog ophævede aftalen under træningslejren.

Han skulle ifølge amerikanske medier være kommet op at skændes med sin far. Et skænderi, der eskalerede kraftigt. Politiet kunne således konstatere, at Otis Anderson Jr. var såret af mindst et skud i brystet, da de ankom til stedet. Han døde senere af sine kvæstelser på hospitalet.

Faderen blev efterfølgende anholdt og sigtet for drab. Ved et retsmøde blev han tirsdag fængslet og kan nu væbne sig med tålmodighed indtil næste møde i sagen 22. december.

Både UCF Knights og Los Angeles Rams har efterfølgende markeret dødsfaldet fra officielt hold.

- The Rams er bedrøvede over det tragiske og pludselige tab af Otis Anderson Jr. Vores dybeste kondolencer går til familien i denne meget svære tid. Hvil i fred, Otis, skriver klubben på Twitter.

Samme toner lyder fra UCF Knights.

- Vi har nu fået bekræftet og er knuste over Otis Anderson Jr.'s dødsfald. Han var vellidt blandt sine holdkammerater, fans og alle andre i Knight Nation. Vores dybeste kondolencer går til alle, som elskede Otis. Han var taget væk for tidligt og vil i sandhed blive savnet.