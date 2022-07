Tidligere NFL-spiller trak våben mod betjente

Den tidligere NFL-spiller Orson Charles blev fredag arresteret, efter at han truede to betjente med et skydevåben

Har du også prøvet, at den parkeringsplads, du har udset dig, bliver taget lige for næsen af dig?

Det har den tidligere NFL-spiller Orson Charles i hvert fald, og det fik ham helt op i det røde felt.

Ifølge spanske Marca truede han nemlig de to personer i bilen med et skydevåben i hånden.

De to personer viste sig dog at være betjente uden for tjeneste, men selv efter de viste deres skilte, fortsatte Orson Charles med at true dem og råbte samtidig skældsord.

Episoden fandt sted fredag i Tampa, Florida, og de to betjente uden for tjeneste endte i sidste end med at forlade stedet for ikke at risikere, at situationen eskalerede.

En tredje betjent uden for tjeneste fulgte i stedet efter den 31-årige tidligere NFL-tight end, indtil politiet ankom og arresterede ham for groft overfald med et dødeligt våben samt for at skjule et skydevåben.

Orson Charles sluttede karrieren i 2019 hos Denver Broncos, hvilket var hans syvende hold, siden han blev draftet af Cincinnati Bengals i 2012.

I løbet af karrieren har han dog kun grebet bolden 14 gange, og han står noteret for nul touchdowns.

