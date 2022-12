Tidligere NFL-stjerne bankede mand med flaske

Det tog fuldstændig overhånd for den tidligere NFL-stjerne Willie McGinest, da han var ude og spise med nogle venner i Los Angeles tidligere i december måned.

Efter en kort diskussion med en fremmed gæst valgte McGinset først at stikke vedkommende en knytnæve og efterfølgende banke personen med en flaske, mens McGinest venner også slog og sparkede løs på offeret.

Se den voldsomme video herunder:

Efter episoden blev den tidligere Patriots-linebacker anholdt og tiltalt for overfald med et dødbringende våben. I første omgang har NFL-stjernen betalt kautionen, der lød på godt 30.000 dollars.

- Skuffet over mig selv

Siden hændelsen har McGinest været tavs, men fredag udgav den tidligere Patriots-stjerne et statement på Twitter.

- Først og fremmest vil jeg gerne ytre min dybeste undskyldning for min opførsel og manglende dømmekraft den 9. december på en restaurant i Hollywood, skriver McGinest og fortsætter.

- Mest af alt er jeg skuffet over mig selv. Jeg ved, at det er en isoleret hændelse, der ikke afspejler min tro, rolle som far eller den rollemodel, jeg har arbejdet så hårdt for at blive.

51-årige McGinest har indtil episoden arbejdet som NFL-ekspert på amerikansk tv, men er suspenderet, mens sagen bliver efterforsket.