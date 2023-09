Tidligere NFL-stjerne død som 36-årig

Tragisk nyt har ramt NFL-verdenen.

Den tidligere Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills og Kansas City Chiefs-wide receiver Mike Williams er afgået ved døden som 36-årig.

Det gjorde han som følge af en ulykke ved en byggeplads.

Det skriver Fox News.

Williams lagde de amerikanske fodboldstøvler på hylden i 2016, hvor han gik ind i byggebranchen, som desværre også var som følge af arbejdet i den branche, at han afgik ved døden.

- Mit hjerte gør ondt

Dødsfaldet gør yderst ondt på hans tidligere holdkammerat og stjerne-forsvarsspiller, Gerald McCoy.

'Det her gør ondt. Fire af mine tidligere holdkammerater er døde: Teo, Geno, V-Jack og nu Mike. Ingen af dem blev 40,' skrev han på sin X-konto.

Her taler McCoy om Teo Nesheim, Geno Hayes, Vincent Jackson og nu Mike Williams, som alle var McCoys holdkammerater, og døde, inden de blev 40 år gamle.

Annonce:

'Livet efter football er ingen joke, mand. I tror alle, at vi er superhelte. Men vi prøver at fortælle jer, at vi er mennesker ligesom alle andre,' afslutter han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Williams' tidligere holdkammerat Gerald McCoy sørger. Foto: Phelan M. Ebenhack/Ritzau Scanpix

Vild rookie-sæson

Mike Williams vil blandt andet blive husket for sin vilde rookie-sæson i Tampa Bay Buccaneers i 2010.

Han stod noteret for 65 grebne bolde, 964 grebne yards og 11 touchdowns.

Den præstation gjorde, at han fik næstflest stemmer i 'Offensive Rookie of the Year'-præmien.

Hans toneangivende præstationer gjorde, at Buccaneers underskrev en stor kontraktforlængelse med ham, inden han i 2013 skiftede til Buffalo Bills.

Det blev dog ikke den store succes, og da han kom til Kansas City i 2016 kom han aldrig på holdet og endte dermed med at stoppe NFL-karrieren.