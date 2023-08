Tidligere NFL-stjerne død

Sean Dawkins, der spillede ni sæsoner i NFL fra 1993-2002, er død blot 52 år gammel.

Det bekræfter ejeren af NFL-klubben Indianapolis Colts, Jim Irsay, på det sociale medie X.

'Hvis i fred, Sean Dawkins. Jeg er i chok og i dyb sorg. Jeg beder og kondolerer til Seans familie,' skriver han.

Wide receiveren spillede for Colts fra 1993 til 1997.

Ifølge New York Post er dødsårsagen endnu uvis.

Indlemmet i Hall of Fame

I løbet af sin karriere har han udover Indianapolis Colts spillet for klubberne New Orleans Saints, Seattle Seahawks og Jacksonville Jaguars

I 2005 blev han indlemmet i Cal Athletics Hall of Fame.

Flere tidligere NFL-profiler begræder nyheden om Dawkins død.

'Mit hjerte er knust efter nyheden om Sean Dawkins. Hans fantastiske talent bragte glæde til fans og inspirerede mange. Kondolerer mange gange til hans kære gennem denne svære tid. Hvil i fred, Sean,' skriver legenden Jason Kidd på X.

'Han var elegant, sådan en vidunderlig spiller,' skriver hans tidligere holdkammerat Derwin Gray ligeledes på X.