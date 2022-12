Tidligere Super Bowl-vinder død 31 år gammel

Ronnie Hillman er afgået ved døden efter at have kæmpet mod en sjælden form for nyrekræft

Han var med til at vinde Super Bowl med Denver Broncos i 2015, men i en alder af blot 31 år er livet slut for Ronnie Hillman.

Onsdag kom det frem, at den tidligere running back var blevet flyttet til hospice efter et sidste mislykket forsøg på at behandle den sjældne kræftform nyremarv carcinom, han først blev diagnosticeret med i august.

- Det er med tunge hjerter, at vi annoncerer, at vores elskede søn, bror og far er død, oplyser familien ifølge The Athletic.

Sygdommen er yderst sjælden og beskrives som en meget aggressiv form for kræft. Den rammer ifølge amerikanske medier særligt unge afroamerikanere med den medfødte lidelse seglcelleanæmi, der foråsager lav blodprocent.

Selv om det er sen aften eller nat i USA, er det allerede strømmet ind med hyldest til den afdøde spiller. Blandt andet fra San Diego State Football, hvor han startede karrieren.

Ronnie Hillman spillede fem sæsoner i NFL, som naturligvis kulminerede med Super Bowl-sejren i 2015.

Ud over karrieren hos Denver Broncos spillede han også for Minnesota Vikings og San Diego Chargers i NFL, inden han i 2017 trænede med i Dallas Cowboys uden for sæsonen.

Han stoppede karrieren i 2017 på grund af skader.

For blot et år siden døde også en af Hillmans tidligere holdkammerater Demaryius Thomas i en alder af 33 år.