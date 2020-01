Titans leverer ny sensation

Med en sejr på 28-12 over Baltimore Ravens i Baltimore tidligt søndag morgen dansk tid overraskede Tennessee Titans alt og alle mod ligaens nummer et i grundspillet.

Sejren kom i stand ved hjælp af et enormt stærkt forsvarsspil og endnu en formidabel præstation af Titans' stjernespiller på runningback, Derrick Henry.

Henry, der løb for flest yards af alle i grundspillet, løb for vanvittige 195 yards mod et lamslået Ravens-forsvar, der intet modtræk havde.

Derrick Henry toppede sin præstation med et yderst sjældent kast til wide receiver Corey Davis, der sendte Titans foran 21-6 i tredje quarter.

Titans var ikke levnet mange chancer, da holdet trådte ind i slutspillets første runde i sidste weekend. Men stik imod alle odds slog holdet Tom Brady og New England Patriots i New England, og søndag morgen leverede Titans altså en ny sensation.

I kampen mod Patriots kastede Titans' quarterback i kampen, Ryan Tannehill, blot otte bolde, der blev grebet. Det lave tal slog Tannehill søndag med blot syv kast, der blev grebet, på 14 forsøg.

To af de syv kast resulterede i et touchdown. Det første blev kastet til tight end Jonnu Smith i slutningen af første quarter til 7-0 og igen på det første spil i andet quarter, hvor wide receiver Kalif Raymond greb et 45 yards langt touchdown til 14-0.

Baltimore Ravens' startende quarterback, Lamar Jackson, har imponeret i grundspillet med flest kastede touchdowns af alle quarterbacks i ligaen og er favorit til at vinde prisen som sæsonens mest værdifulde spiller.

Men Titans fik lukket helt ned for Jackson og co., der ikke havde spillet en betydningsfuld kamp siden 22. december mod Cleveland Browns.

Den rust fik Ravens aldrig banket af, og Titans holdt Ravens til to field goals i andet quarter til stillingen 14-6 i pausen.

I anden halvleg lagde Titans ud med Henrys føromtalte kast til 21-6. I spillet efter fumlede Lamar Jackson, og så kunne Ryan Tannehill løbe bolden ind til 28-6 i et par spil senere.

I fjerde quarter fik Ravens pyntet på resultatet med Jacksons kast til Hayden Hurst, men tættere på kom favoritholdet aldrig.

Tennessee Titans er nu blot en kamp fra at nå i Super Bowl.

Men først venter AFC-finalen i næste weekend, og her skal Titans op imod vinderen af Kansas City Chiefs og Houston Texans. De to hold spiller natten til mandag dansk tid.

Tidligere på natten vandt San Francisco 49ers over Minnesota Vikings med 27-10.

