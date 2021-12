Tom Brady bryder to NFL-rekorder i ny sejr

Quarterbacklegenden Tom Brady fra Tampa Bay Buccaneers har søndag sat yderligere to rekorder i NFL - for flest vellykkede kast samt for at nå 700 kast, der fører til et touchdown.

Med en aflevering på 20 yards til Mike Evans i søndagens kamp mod Buffalo Bills kom den 44-årige Brady op på 7143 vellykkede kast i sin 22 år lange karriere i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Han overtager rekorden fra Drew Brees, tidligere quarterback for New Orleans Saints.

Kampen mod Buffalo Bills blev afgjort i overtiden, da Brady skrev historie ved for 700. gang i karrieren at kaste bolden til et touchdown. Det vellykkede kast betød, at Tampa Bay vandt kampen 33-27.

Tom Brady, der syv gange har vundet Super Bowl, topper en række rekordlister for quarterbacks i NFL.

De første 20 år af karrieren tilbragte han hos New England Patriots, som han vandt seks Super Bowl-titler med. Derefter skiftede han til Tampa Bay Buccaneers, som han førte til sejr i sidste sæsons Super Bowl.