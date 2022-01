Tom Brady vil indstille karrieren

Efter 22 år er det nu slut for Tom Brady.

Den 44-årige quarterback røg med Tampa Bay Buccaneers i søndags ud af NFL-slutspillet, da de tabte til LA Rams - og det blev samtidig også punktummet for Brady selv.

Det bekræftede NFL i første omagang på sin hjemmeside. Siden ændrede forklaringen sig, da Bradys far, Tom Senior, forklarede, at der ingen beslutning er truffet endnu.

Det ændrer dog ikke på, at flere kilder både overfor NFL Networks og ESPN har bekræftet, at Tom Brady, der lige nu holder ferie, agter at indstille karrieren.

Tom Brady er ikke uden grund blevet kaldt både den bedste quarterback nogensinde og den bedste spiller i NFL helt generelt. For selv om han i 2000 helt undseeligt blev draftet som nummer 199, så formåede han at gribe chancen, da den bød sig.

Det gjorde den allerede året efter, hvor New England Patriots' startende quarterback, Drew Bledsoe, blev skadet.

Derfor var det Brady, der stod i spidsen for Patriots, der strøg gennem sæsonen og endte med at vinde Super Bowl.

Dermed var en stjerne født, og Brady formåede i sine i alt 20 år i klubben at vinde sportens mest eftertragtede trofæ yderligere fem gange.

Da New England Patriots og han i 2020 ikke kunne blive enige om en forlængelse, rykkede han teltpælene sydpå, hvor Tampa Bay Buccaneers stod klar med en rundhåndet aftale. Brady takkede for tilliden og kvitterede med at føre holdet til sejr i Super Bowl. Hans syvende af slagsen.

Tom Brady med sit syvende Super Bowl-trofæ. Foto: Matthew Emmons/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Den bedrift er uden sidestykke i NFL-historien - ligesom Bradys øvrige rekordliste for en stor del er det.

Det inkluderer rekorder for flest sejre, for at have kastet flest touchdowns og have kastet for flest yards.

Desuden er Brady fem gange blevet valgt til MVP i en Super Bowl, mens han 15 gange er blevet valgt til All Stars-holdet.

I privatlivet danner Tom Brady par med den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, med hvem han har to børn.