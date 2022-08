Træner skuddræbt: Mistænkt melder sig selv

Ungdomstræner Michael Hickmon blev i weekenden skudt og dræbt under en kamp. Den mistænkte, der er bror til en tidligere NFL-stjerne, har nu meldt sig selv

Vanvittige scener fandt sted uden for den amerikanske storby Dallas i weekenden.

Midt under en ungdomskamp i amerikansk fodbold blev den 43-årige træner Michael Hickmon skudt og dræbt, hvilket har sendt chokbølger gennem den amerikanske footballverden.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN og People.

39-årige Yaqub Salik Talib, der er bror til den tidligere NFL-stjerne og Super Bowl-vinder Aqib Talib, blev efter den voldsomme episode mistænkt for at have dræbt ungdomstræneren.

Ifølge CNN meldte Yaqub Salik Talib sig selv til politiet mandag, og han har siddet i politiets varetægt siden da.

Skød flere gange

De amerikanske medier beretter, at skyderiet fandt sted efter et kæmpe skænderi om kampens score.

Vidner har fortalt politiet, at Yaqub Salik Talib brugte et håndvåben til at skyde ungdomstræneren flere gange med. Derefter flygtede han angiveligt fra stedet.

'Under en uenighed var det modsatte trænerpersonale involveret i et fysisk skænderi, og én af de personer, der var involveret i skænderiet, affyrede skud, der ramte en voksen mand,' står der i en pressemeddelelse fra politiet ifølge CNN.

Den drabssigtede har også været træner i ungdomsligaen, og derfor er der flere vidner, som kender ham, skriver People.

I skrivende stund er politiet fortsat i gang med efterforskningen.

