Trump raser over Rihanna: - Det værste show i historien

Flankeret af et væld af dansere leverede den 34-årige popdronning Rihanna en powerfuld præstation i pausen til Super Bowl.

De tusindvis af tilskuere på State Farm Stadium fik til deres øjensynligt store begejstring serveret en perlerække af den gravide sangerindes allerstørste hits.

Men én person var dog langt fra underholdt under det ellers vældigt imødesete pauseshow. Og det var USA’s tidligere præsident Donald Trump.

Det værste show

Ifølge Trump var Rihannas optræden nemlig det værste pauseshow til dato.

- Episk fejltagelse. Rihanna gav uden tvivl det værste pauseshow i Super Bowl-historien – efter at have fornærmet mere end halvdelen af nationen, som allerede er i alvorlig tilbagegang, med sit modbydelige og fornærmende sprogbrug, skriver en fortørnet Trump uden omsvøb på sit eget sociale medie Truth Social.

De tusindvis af tilskuere på State Farm Stadium i Arizona blev budt på en perlerække af sangerindens største hits, der altså bl.a. talte 'Work', 'Diamonds' og 'Where Have You Been'. Foto: Ritzau Scanpix/CAITLIN O'HARA

Annonce:

Skrev: 'Fuck Trump'

Den store forargelse over Rihanna stammer ifølge The Independent tilbage fra 2020, hvor popstjernen under et besøg ved den berømte kunstinstallation Cadillac Ranch i Texas skrev ordene 'Fuck Trump' med spraymaling på én af installationerne.

Rihannas protest er stadig noget, der tilsyneladende nager det texanske kongresmedlem Ronny Jackson, der tidligere har været Trumps læge i Det Hvide Hus.

På selvsamme sociale medie skrev han fredag:

- Rihanna skrev 'F*** Donald Trump' på en bil på Cadillac Ranch i Amarillo. (...) Hun udnytter alle muligheder for at tale grimt om USA. Hvorfor viser NFL overhovedet det her crap? lød det fra kongresmedlemmet.

Tilskuere på State Farm Stadium var til gengæld vældigt begejstrede for Super Bowl-underholdningen.