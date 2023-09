TV 2 hyrer profil: - Håber på flere sæsoner

Efter otte år på Viaplay bliver Anton Bodilsen ekspert for TV 2

Søndag får Anton Bodilsen debut på skærmen for TV 2.

NFL-eksperten var otte sæsoner på Viaplay, hvis rettigheder til den amerikanske sport udløb for halvandet år siden.

Nu har Bodilsen fået job hos TV 2, hvor han skal gøre seerne klogere på NFL.

- Det glæder jeg mig meget til. Det er dejligt at beskæftige sig med sin hobby. Jeg er på til denne sæson og håber, at det bliver til flere. Det bliver til en kamp om ugen for mig, siger Anton Bodilsen til Ekstra Bladet.

Han kommer til at udgøre kommentatorduo med blandt andre Jimmy Bøjgaard.

- Det er en interessant udfordring. For ni år siden på TV3 (nu Viaplay, red.) var det ikke lang tid siden, at Bøjgaard og Claus Elming stoppede, og der skulle vi ikke lave det samme som dem.

- Vi skulle ikke plagiere dem. Det skulle være analytisk drevet. Nu er jeg på TV 2 med Bøjgaard. Det kan blive det bedste fra to verdener.

Tre jobs med amerikansk fodbold

Bodilsen arbejder også med amerikansk fodbold ved siden af jobbet hos TV 2.

Han er defensive coordinator på det danske U17-landshold og træner for Copenhagen Towers' speciel team.

- Jeg laver ikke andet end det og så at se min familie, fortæller han.

Søndag aften er det opgøret mellem San Francisco 49ers og Pittsburg Steelers, som eksperten lægger stemme til.

