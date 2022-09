TV 2 køber rettighederne til NFL

Det vil alligevel være muligt at følge med i NFL i denne sæson, efter det fredag kom frem, at TV 2 har købt rettighederne til turneringen de næste tre sæsoner

De danske NFL-fans kan ånde lettet op.

TV 2 har nemlig sikret sig rettighederne til National Football League de kommende tre sæsoner.

Det oplyser mediet på sin hjemmeside.

Det bliver derfor muligt for danske fans at sidde klar foran skærmene, når Buffalo Bills og Los Angeles Rams indleder sæsonen fredag 9.september.

Frederik Lauesen, der er sportschef på mediet, er godt tilfreds med, at TV 2 nu på ny skal vise en af verdens største sportsgrene.

- Vi har tidligere haft succes med NFL på TV 2, og da muligheden for at få rettigheden tilbage bød sig, var vi ikke i tvivl. Vi tror på, at vi kan bygge videre på interessen for NFL i Danmark og forhåbentligt udbrede den fantastiske sport for endnu flere danskere gennem vores mange platforme - til glæde for de danske NFL-fans, siger han til mediet.

Syv kampe om ugen

TV 2 SPORT og TV 2 PLAY vil sende syv kampe om ugen fra grundspillet.

Der vil blive vist fire kampe om søndagen samt en enkelt kamp mandag, tirsdag og torsdag.

Alle slutspilskampene vil blive vist, og den helt store Super Bowl-finale vil blive vist på hovedkanalen TV 2.

Hvem der skal stå for dækningen af NFL er endnu ikke blevet fastlagt, men TV 2 oplyser, at der inden længe vil blive offentliggjort et hold.

