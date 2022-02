Tyskland lægger græs til NFL for første gang

Allianz-Arena, der normalt er hjemmebane for fodboldklubben FC Bayern München, lægger i 2022 græs til en kamp amerikansk fodbold i NFL-grundspillet.

Det meddeler NFL og den tyske fodboldklub på deres hjemmesider.

Det er første gang, at NFL arrangerer en kamp på tysk grund. Også storbyen Frankfurt kommer inden for de kommende år til at byde NFL-fans velkommen til kamp.

Der er tale om i alt fire kampe i Tyskland, der skal afholdes hen over de kommende fire år.

Kampen i München er en af fem NFL-kampe uden for USA. Tre af de resterende fire kampe spilles i England, hvor Tottenham Hotspur Stadium vil være vært for to og Wembley for en.

Der vil også blive spillet en kamp i Mexico.

Indtil videre er kun Jacksonville Jaguars offentliggjort som hjemmehold i kampen på Wembley.

Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt eller sat navn på hold til de øvrige kampe.