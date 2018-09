Ung dansker på vej i NFL: Målet er at blive draftet

Hvert år er der mange hundrede spændte NFL-talenter, der håber, at et NFL-hold vil vælge dem, når NFL-draftens syv runder løber af stablen i slutningen af april. Det bliver naturligvis også tilfældet i 2019, men denne gang bliver det ekstra interessant at følge NFL-draften med danske øjne.

Hjalte Froholdt er nemlig et godt bud på at blive den første dansker, der bliver en af de 256 valgte i NFL-draften, siden New Orleans Saints draftede Morten Andersen i fjerde runde af draften i 1982.

Den 22-årige dansker er en profil på collegeholdet Arkansas Razorbacks, der spiller i den svære SEC-konference, som blandt andet tæller profilerede mandskaber som Alabama, Texas A&M og Tennessee. Og her skal han til at tage hul på sin sidste sæson, hvorefter fremtiden muligvis byder på NFL.

Men selv om Froholdt allerede var et eftertragtet talent i high school og nu har været starter i college i tre år, er det kun for nylig, at drømmen om NFL gik fra at være surrealistisk til at være realistisk.

- Selvfølgelig har jeg altid troet på mig selv, men det var ikke før for et par siden, hvor jeg selv virkelig tænkte, at det kunne være NFL-drømmen. Og det var efter jeg kom i college. Før det, var college uopnåeligt. Så det var endnu mere urealistisk for mig at tænke på NFL på det tidspunkt, og da jeg så fik muligheden for at spille college, gik der et par år, før jeg fandt ud af og kunne se, at jeg egentlig kunne blive rigtig god til det her og kunne have en chance for at spille på det næste niveau, fortæller Froholdt til NFL Magasinet.

- Jeg tror, det var, da jeg begyndte at spille min tredje collegesæson. Jeg spillede fint i min anden sæson, men jeg tillod også en del sacks og lavede mange forskellige fejl, men så kunne jeg se, at mit spil blev bedre. Jeg blev mere afslappet, når jeg spillede, og jeg spillede klogere, så jeg tror, at det var i løbet af min junior-sæson sidste år, hvor jeg virkelig begyndte at tænke, at det her kan blive en realitet.

Og nu når NFL-drømmen er blevet realistisk for den unge fynbo, håber han også, at han ikke skal vente længe med at blive valgt, når NFL-draften løber af stablen til april. Han holder dog fast i, at målet blot er at blive valgt.

- Jeg har hørt mange forskellige ting, og jeg tror bare, at målet er at blive draftet. Selvfølgelig så handler det om at blive valgt så højt som overhovedet muligt, og jeg tror, at jeg har muligheden for at blive valgt i de to første runder. Jeg ved, at det er et meget højt bud, men jeg føler, at jeg har styrkerne til at komme derhen, og mit spil er kun blevet bedre, siden jeg er startet, lyder det fra den unge dansker.

Hjalte Froholdt og resten af Arkansas Razorbacks-mandskabet indleder sæsonen mod Eastern Illinois lørdag d. 1. september.

