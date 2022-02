Unik stjerneregn og skyhøje billetpriser

Dr. Dre, Snoop Dogg og Kendrick Lamar er blot nogle af dem, der står for underholdningen i pausen af Super Bowl natten til mandag, hvor der for første gang nogensinde skal fem kunstnere på scenen

- Guess who's back?

Vi kan godt forvente at se Dr. Dre og Snoop Doggs west coast hit, Still D.R.E, blive blæst udover SoFI Stadium i Los Angeles, når det legendarisk Half Time Show ruller over skærmen til Super Bowl.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem og Mary J. Blige skal dele scene, og showet er produceret af ingen ringere end Jay-Z's Roc Nation. Tilsammen har de fem stjerner 43 Grammys og 21 Billboard Nr. 1 albums.

Største show hidtil?

Der har igennem tiden været nogle bemærkelsesværdige Half Time Shows. Kæmpe legender inden for musikverden som Michael Jackson, Prince og senere Lady Gaga og Madonna har betrådt den største scene, der findes.

Aldrig har man set fem hovednavne til Half Time Showet, og I et interview til NFL Network, er Dr. Dre ikke i tvivl om, at det netop var de fem, der skulle optræde.

- Hvem ellers kunne optræde til det show her i Los Angeles?

Sidste år satte The Weeknd gang i Raymond James Stadium i Tampa, Florida, da han optrådte med sine mange hits som Starboy, I Can't Feel My Face og selvfølgelig megahittet fra 2020 Blinding Lights.

Sådan så det ud på Raymond James Stadium til Super Bowl i 2021, da The Weeknd optrådte. Foto: James Lang/Ritzau Scanpix

Ifølge CNBC forventer man i år at få de største seertal nogensinde til en Super Bowl.

Superbowl LVI (56) kan få op mod 117 millioner seere. Den vil altså overgå den nuværende nr. 1, Super Bowl fra 2015 mellem New England Patriots og Seattle Seahawks, der havde 114 millioner seere.

Samtidig forventer man, at spilomsætningen på kampen kan komme over syv milliarder dollars - svarende til omtrent 45,5 milliarder kroner.

Billetter til over en million kroner

Super Bowl er verdens måske mest eftertragtede sportsevent at være en del af, og det afspejler sig også i prisen.

Billetsiden On Location har i skrivende stund billetter, der starter ved 21.000 kr. per person, og de dyreste ligger på lige under 97.000 kr.

Billetter fra SeatGeek ligger mellem 18.700 kr. og 223.000 kr for VIP pladser.

Intet slår dog priserne hos den officielle billetside for NFL, Ticketmaster, der har den dyreste enkeltbillet på hele 1,1 millioner kr.