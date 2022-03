Ups! Hvor uheldig kan man være?

Tom Bradys sidste touchdown-bold var netop blevet solgt for 3,5 millioner kroner, da verdensstjernen valgte at annoncere sit comeback

Han anses for at være den største legende i NFL nogensinde.

Da Tom Brady tidligere på året stoppede karrieren, var der derfor også stor interesse for den bold, han kastede sit sidste touchdown med. Eller i hvert fald den bold, som mange troede blev brugt til stjernens sidste touchdown-kast.

Bolden blev kastet op på tribunen, hvor en fan greb den. Efterfølgende blev den sat til salg på auktion.

Lørdag blev bolden solgt for 518.628 dollars - svarende til cirka 3,5 millioner kroner. Det skriver CBS Sports.

Men bare et døgn senere tog hele situationen en ganske uventet drejning. 44-årige Brady er alligevel ikke klar til at stoppe karrieren. Det har han fundet ud af to måneder efter, at han ellers tog beslutningen.

- Den tid vil komme, men ikke nu. Jeg elsker mine holdkammerater, og jeg elsker min støttende familie. De gør det hele muligt. Jeg vender tilbage i min 23. sæson i Tampa, skriver Brady natten til mandag dansk tid på Twitter.

Det må derfor være en noget ærgerlig køber, der har erhvervet sig den dyre bold, som nu med overordentlig sandsynlighed ikke bliver bolden, som Brady kastede sit sidste touchdown med.

Der kan man tale om at købe et produkt, der ikke har den funktion, som det egentlig var udset til at have.

Omvendt kan de mange Brady-fans så glæde sig til at se meget mere til stjernens millimeter præcise kastearm for Tamba Bay Buccaneers den kommende sæson.