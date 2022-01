Ustoppelige Brady indleder slutspurt mod ny Super Bowl

Meget ændrer sig fra sæson til sæson i NFL. En liga, hvor flere regler eksisterer for at skabe lighed mellem holdene.

Men noget er alligevel, som det plejer at være, i denne weekend, hvor slutspillet i verdens bedste liga for amerikansk fodbold er blevet skudt i gang.

Tom Brady står igen i spidsen, for hvad der ligner et godt bud på en Super Bowl-vinder i form af Tampa Bay Buccaneers.

Med sin - når det gælder professionel sport - fremskredne alder på 44 år skubber stjernequarterbacken hvert år til grænserne for, hvad man hidtil har troet var muligt i NFL.

2021/22-sæsonen har været en af hans bedste, og det siger ikke så lidt, når det gælder Brady, som tre gange tidligere har været kåret som NFL's mest værdifulde spiller (MVP) og syv gange har vundet Super Bowl.

- Brady har haft en virkelig imponerende sæson, men jeg er jo nærmest også ved at blive lidt tonedøv over for det, siger NFL-ekspert på TV3 Sport Tommy Kjærsgaard.

- Jeg har på en måde indset, at han er den største sportsmand, jeg kommer til at se i mit liv, og jeg kan ikke forestille mig, at nogen kan komme op på siden af det, han har opnået, og han fortsætter bare.

Alligevel er Tommy Kjærsgaard ikke klar til at udråbe Brady og Buccaneers som favorit til for andet år i træk at spille sig i Super Bowl fra den halvdel af ligaen, holdet spiller i, National Football Conference (NFC).

- Buccaneers er lidt i problemer på grund af skader på nogle vigtige positioner, og selv om Brady er den bedste, der nogensinde har spillet quarterback, så har han også brug for hjælp, siger NFL-eksperten.

Kjærsgaard peger på Green Bay Packers som det bedste bud på en Super Bowl-deltager fra NFC.

Anført af den storspillende quarterback Aaron Rodgers er Packers endt som det topseedede hold i NFC, hvilket betyder, at Green Bay sidder over i første runde af slutspillet.

Efter at det for Packers to år i træk er endt med exit i 'semifinalen' til Super Bowl, NFC-finalen, tror Tommy Kjærsgaard på, at det i år lykkes for Rodgers og co.

- Det har vi godt nok også sagt i mange år efterhånden, men deres forsvar er bedre, end det tidligere har været, og nu skal det være for Rodgers. Han er nok den bedste quarterback i ligaen lige nu, og det bør være nok til at bære dem igennem.

- De har hjemmebane hele vejen til Super Bowl, og jeg tror, de kan få en nogenlunde nem vej dertil, siger Kjærsgaard.

Han spår, at Kansas City Chiefs tager den anden plads i Super Bowl, hvilket i så fald vil være holdets tredje deltagelse i træk i den store kamp, som i år spilles natten til 14. februar dansk tid i Los Angeles.

Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers, som er forsvarende Super Bowl-mestre, spiller sin første kamp i slutspillet søndag klokken 19.05 dansk tid mod Philadelphia Eagles.

Kansas City Chiefs indleder sin jagt på Super Bowl natten til mandag klokken 02.15 mod Pittsburgh Steelers.