Utrolige Brady med vild milepæl

NFL-legenden Tom Brady har sat endnu en rekord, da den 44-årige quarterback søndag blev den første til at nå op på 600 touchdownkast i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Milepælen blev nået, da Bradys forsvarende mesterhold, Tampa Bay Buccaneers, hentede en storsejr på 38-3 mod Chicago Bears.

- Jeg er bare så heldig at spille med så mange store spillere og holdkammerater gennem årene, siger han om rekorden.

I kampen fandt Brady en medspiller 20 gange på 36 forsøg for i alt 236 yards og fire touchdowns.

Det historiske touchdown nummer 600 var et kast på ni yards til Mike Evans kort før afslutningen på første quarter, som bragte Tamba Bay foran 21-0.

Tom Brady er eneste spiller i historien til at runde 600 touchdown passes 1. Tom Brady - 602 (2000-2021) 2. Drew Brees - 571 (2001-2020) 3. Peyton Manning - 539 (1998-2015) 4. Brett Favre - 508 (1991-2010) 5. Aaron Rodgers - 424 (2005-2021) 6. Philip Rivers - 421 (2004-2020) 7. Dan Marino - 420 (1983-1999) 8. Ben Roethlisberger - 403 (2004-2021) 9. Eli Manning - 366 (2004-2019) 10. Matt Ryan - 357 (2008-2021) Vis mere Vis mindre

Mike Evans gav bolden til en tilskuer, men Brady fik den tilbage, efter at tilskueren havde modtaget en spillertrøje og en anden bold i bytte.

- Jeg ønskede at få den tilbage, siger Brady om den bold, han brugte til at tilføje endnu en rekord til sit karriere-cv.

I begyndelsen af oktober slog Brady rekorden som den spiller i ligaens historie, der har kastet for flest yards. Det skete i en kamp mod Bradys tidligere hold, New England Patriots.

Brady gik ind til kampen med 80.291 yards, og skulle bruge bare 68 mere for at overhale den tidligere New Orleans Saints-quarterback Drew Brees.

I løbet af kampen ramte quarterbacklegenden en medspiller med 22 ud af 43 forsøg for 269 yards i alt, og overhalede dermed Brees.