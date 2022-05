Vækker opsigt i NFL: Et bæst på 174 kg

Daniel Faalele er det, man uden problemer kan betegne som en 'stor dreng'.

Den 22-årige australier er netop i NFL-draften blevet valgt af Baltimore Ravens, og han er med sine 174 kg det største indslag netop nu i NFL.

Han spiller positionen som offensive tackle, og hans historie er sådan set en vaskeægte solstrålehistorie.

For selv om en draft ikke er ensbetydende med, at han kommer til at spille i NFL, så er han på meget begrænset tid kommet rigtig, rigtig langt.

For det er kun seks år siden, at han tog turen fra Australien til USA for at uddanne sig - og det var altså kun med rugby og basketball i bagagen. Ikke football.

Men han tog monsterskridt fremad, og han ser frem til at arbejde med Baltimore Ravens' træner for offensive line, Joe D’Alessandris.

- Træner D er en fantastisk træner. Vi har haft et godt møde, og han gav mig selvtillid. Jeg ved, at jeg er i gode hænder.

- Når man er så relativt ny i gamet, så kan det være en fordel, at jeg ikke har haft så mange trænere - så har jeg ikke så mange dårlige vaner.

- Jeg føler, at Træner D's professionelle coaching kan få det bedste op i mig og sende mig i den rigtige retning, siger Daniel Faalele.

I sin tid i Minnesota gjorde Daniel Faalele store fremskridt. Foto: Charlie Neibergall/AP/Ritzau Scanpix

Så langt, så godt. Men der var altså ikke de store tegn på, at den 203 cm høje australier skulle ende i NFL.

Han blev opdaget af talentspejdere, og så tog han i 2016 til IMG Academy i Florida, hvor han fik lært de basale regler i spillet. Året efter begyndte han at spille, og i 2018 kom han så til University of Minnesota, hvor han skulle tørne ud for Minnesota Golden Gophers i den bedste college-række.

Her vejede han 193 kg, men slankede sig gennem alle årene i den nordlige stat, hvor han imponerede stort.

Nu har Baltimore Ravens altså sat kløerne ham, og det er svært at sige andet, end at han i hvert fald har størrelsen til at beskytte quarterback Lamar Jackson, der for første gang i sin tid i klubben ikke formåede af bringe klubben til slutspillet i sidste sæson