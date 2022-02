Varm op til Super Bowl: Se det vilde stadion

Når Los Angeles Rams tordner sammen med Cincinatti Bengals i Super Bowl i aften, sker det på det nye SoFi Stadium. Det er første gang i historien, at de to hold møder hinanden i Super Bowl.

Det åbnede dørene i september 2020, og skal efter planen være vært for adskillige sportsbegivenheder såsom wrestling og 'college football'. Der kan være op imod 70.000 mennesker på det store stadion.

Det kommer ikke til at blive et problem, hvis man har fået en af de pladser længst væk fra græstæppet. Under taget er der nemlig installeret end verdens største måltavle, som sørger for, at uanset hvor du befinder dig på stadion, kan du følge med i kampen. Skærmen er intet mindre end 7000 kvadratmeter, og har fået kælenavnet 'The Oculus'.

- Skærmen er tre gange så stor som Dallas Cowboys' måltavle. Ikke fordi vi konkurrere med dem om det, sagde Kevin Demoff, som er COO for Los Angeles Rams.

Ifølge det amerikanske medie Sportico er billetterne til årets Super Bowl de dyreste i historien. For en plads i et af de mange VIP-rum kan billetterne gå for op imod 100.000 dollars, som svarer til 655.000 danske kroner.

SoFi Stadium er et af de eneste stadions, som er delt mellem to hold i NFL. Det er nemlig både hjemsted for Los Angeles Chargers og Los Angeles Rams.

Super Bowl er en af verdens største sportsbegivenheder og i år er nummer 56 af slagsen.