Vild fejring: Hvad sker der for stjernen?

Tampa Bay Buccaneers havde i sinde at fejre holdets Super Bowl-triumf med manér - pandemi eller ej.

Tusindvis af fans havde onsdag lokal tid taget opstilling ved Hillsborough River i Tampa i Florida, mens spillere og trænere flød forbi i yachter og andre både og fejrede NFL-mesterskabet.

På et tidspunkt kastede en overstadig Tom Brady det berømte Vince Lombardi-trofæ et godt stykke over vandet fra sin båd til holdkammeraten Rob Gronkowski.

Spillere, venner og familiemedlemmer fejrer Tampa Bays sejr mod Kansas City Chiefs på en stor båd. Foto: Phelan M. Ebenhack/Ritzau Scanpix

Det vellykkede og risikable kast fra legenden blev af de omkringstående fejret med næsten samme iver som sejren på 31-9 over Kansas City Chiefs hjemme i Florida søndag aften lokal tid.

Kastet involverede i øvrigt to af de absolutte hovedpersoner i sejren, da to af Bradys tre touchdown-kast i NFL-finalen var til netop Gronkowski.

Efter bådturen blev Brady fulgt væk af quarterback Ryan Griffin og lagde også en noget uklar besked på Twitter.

Super Bowl-sejren var Bradys første for Tampa Bay efter 20 år hos New England Patriots. Den var hans syvende i alt.

- Det her er fantastisk. Jeg elsker det, sagde Brady ifølge nyhedsbureauet AFP under fejringen, som fandt sted på en solrig og varm dag.

- Er der overhovedet nogen, der arbejder i dag? Helt sikkert ikke.

Bådparaden foregik dog ikke uden restriktioner.

Et utal af både var sejlet ud på Hillsborough River for at fejre Super Bowl-triumfen. Foto: Julio Aguilar/Ritzau Scanpix

Tampa Bays borgmester, Jane Castor, havde opfordret fans til at holde afstand. Det gjorde nogle ifølge Reuters, mens andre ikke gjorde.

Mange private både i nærheden af paraden var derudover blevet opfordret til at holde en vis afstand til spillernes både.

Nogle fans holdt afstand under den vilde fejring - andre gjorde ikke. Foto: Phelan M. Ebenhack/Ritzau Scanpix

