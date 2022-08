Vilde anklager: Trak nøgen kvinde efter sig i hotellobby

Er der nogensinde nogen, der har revet dig i håret?

Det gør ondt.

Har du så prøvet at blive trukket så hårdt i håret, at du blev nødt til at følge med vedkommende, der trak?

Forestil dig så, at du er nøgen, og en stor kleppert hiver dig så hårdt i håret, at du falder og bliver trukket med gennem et hotels lobby.

Ikke fedt.

Det gjorde NFL-legenden Frank Gore angiveligt ved en uidentificeret kvinde 31. juli.

På 59. etage af Tropicana Casinos Havana Tower i spillebyen Atlantic City, New Jersey.

TMZ Sports skriver, at det fandt sted tidligt om morgenen, og at politiet har registreret, at det var imod kvindens vilje, optrinnet fandt sted.

Det tror vi på.

Politiet blev informeret om episoden omkring klokken otte om morgenen og dukkede ret hurtigt op. Der blev dog ikke foretaget anholdelser på stedet, da kvinden ikke havde 'synlige tegn på skader'.

Der gik dog ikke mere end et par dage, før Frank Gore blev sigtet for overfald, da først politiet havde snakket med nogle vidner - og kvinden selv.

Hovedpersonen har ikke selv udtalt sig om det, og det er uvist, om han har indrømmet at have gjort det. Og hvis han indrømmer det, kunne det være sjovt at høre, hvad baggrunden var. Om kvinden partout skulle med et sted hen, fordi han ville vise hende noget, om der var en specifik grund til, hun ikke havde tøj på - eller måske noget helt tredje.

Frank Gore skal nu i retten til oktober.

Han spillede 16 sæsoner som running back i NFL, hvor han tilbagelagde 16.000 yards. Mestendels for San Francisco 49'ers og mod slutningen af karrieren også for Indianapolis Colts, Miami Dolphins, Buffalo Bills og New York Jets.

Gore regnes som én af ligaens bedste running backs nogensinde.

Han stoppede karrieren for et par år siden og har siden forsøgt at få en karriere som professionel bokser på benene. Foreløbig er det blevet til et nederlag og en sejr i to kampe.

