Voldsom ulykke: Hentet i helikopter

Peyton Hillis er i bedring, skriver hans onkel i et opslag på Facebook

Endnu en uhyggelig episode har ramt NFL-verdenen.

Natten til tirsdag dansk tid kollapsede Buffalo Bills-spilleren Damar Hamlin under en kamp og måtte indlægges på intensivafdelingen efter et hjertestop.

Natten til fredag melder den amerikanske tv-station KNWA, at den tidligere running back Peyton Hillis ligeledes er blevet indlagt på intensiv.

Far er en helt

Der skulle angiveligt være tale om en svømmeulykke, hvor han reddede sine egne børn fra at drukne. Peyton Hillis blev fløjet direkte med helikopter til et nærliggende hospital.

Ulykken fandt sted i byen Pensacola i det nordvestlige Florida langs den sydamerikanske kystlinje.

Som running back skulle Peyton Hillis løbe stærkt! Forleden brugte han så sine svømmekundskaber til at redde sine børn. Foto: AJ Mast/Ritzau Scanpix

Børnene skulle nu være i sikkerhed og ved godt helbred, og ifølge Peyton Hillis' onkel viser den heltemodige far tegn på bedring.

'Han er stadig på intensiv og har problemer med nyrerne og lungerne, men lægerne siger, at han er i bedring,' skriver onklen i et opslag på de sociale medier.

Hjernerystelser på stribe

Peyton Hillis' karriere i verdens bedste football-liga, NFL, startede i 2008.

Han blev for alvor verdenskendt, da han i 2011 vandt en stor national fanafstemning, der puttede ham på forsiden af EA Sports' årlige videospil Madden NFL.

Peyton Hillis på forsiden af Madden NFL 12. Her spillede han for Cleveland Browns. Foto: EA Sports

Amerikansk fodbold er som bekendt en fysisk voldelig sport, og i 2015 måtte Hillis stoppe karrieren på sine lægers anbefalinger efter en lang stribe af hjernerystelser.

Han nåede at repræsentere hold som Denver Broncos, Cleveland Browns og New York Giants.