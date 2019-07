Voldsom video: Stortalent i pinligt politislagsmål

I maj 2017 blev 136 kilo tunge Malik McDowell draftet i anden runde af NFL-draften og endte hos Seattle Seahawks på en fire-årig aftale til 46 millioner kroner.

Siden er det gået ned ad bakke for den nu 23-årige defensive tackle, og nu er overvågningsbilleder begyndt at florere, der ikke er helt gode for sportsmanden.

Politiet udfører et rutinetjek, men pludselig udvikler det sig til en voldelig episode på en benzintank i Michigan.

Den store stærke NFL-spiller kommer i slagsmål med betjenten - Keith Roberts - varerne vælter, og Roberts må til sidst trække sin strømpistol.

Den har dog ikke den fornødne effekt på store McDowell, der rejser sig fra gulvet og angriber Roberts, inden betjentens kolleger til sidst i fællesskab får overmandet og anholdt McDowell.

Allerede få uger efter at have skrevet kontrakt med Seattle Seahawks gik det første gang galt for defensivspilleren.

Han var involveret i et uheld på en ATV-motocrosser og kom aldrig rigtigt tilbage. I marts måned i år blev han så fritstillet af Seahawks, og han er nu en såkaldt free agent, der leder efter et nyt hold.

I forbindelse med draften i 2017 var der ellers store forventninger til McDowell, der var forventet at blive valgt i første runde.

Både ESPN og Sports Illustrated rangerede ham således helt i top blandt de defensive spillere, men siden er karrieren altså gået helt galt både på og uden for banen.

Overfaldet på politimanden skete 18. februar, men det er altså først nu, at offentligheden kan se tv-billederne, som du kan se i tv-afspilleren over artiklen.

