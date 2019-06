Voldtog hjemløs kvinde: Dømt for uhyggeligt overgreb

Den tidligere NFL-spiller Kellen Winslow Jr. er blevet dømt for voldtægt af en 58-årig hjemløs kvinde. Han risikerer nu at sidde i fængsel resten af sit liv

Det er ikke længe siden, at Kellen Winslow Jr. var en feteret NFL-stjerne, der skovlede penge ind på kontoen.

Med en fortid hos Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks og ikke mindst New England Patriots havde Winslow Jr. al mulig grund til at kunne se frem til at nyde resten af livet med de 40 millioner dollars (265 millioner danske kroner, red.), han nåede at tjene i løbet af sin karriere.

Men for den nu 35-årige amerikaner har faldet fra tinderne været stort og markant. Efter karrierestoppet i 2013 har Winslow Jr. vist en noget mere mørk og dyster side frem, end den han fremviste på fodboldbanen.

Hele fem kvinder har anmeldt ham for seksuelle krænkelser heriblandt fuldbyrdet voldtægt, og tirsdag fandt juryen i San Diego Winslow Jr. skyldig i en voldtægt af en 58-årige hjemløs kvinde.

Juryen mangler stadig at tage stilling til de andre sager, men det forventes, at Winslow Jr.kan ende med en livtidsdom.

Det skriver flere internationale medier såsom engelske The Guardian.

Anklager Dan Owens fremførte kvindernes sag i retten, og her blev Winslow Jr. fremstillet som en seksuelt monster. For ham var det ikke nok at være pensioneret sportstjerne med millioner på bankbogen.

I stedet udnyttede han sin position til at gøre forsvarsløse kvinder ondt.

Den hjemløse kvinde blev voldtaget nær hans luksushjem i Encinitas, San Diego, efter han havde inviteret hende på kaffe.

I et andet tilfælde er Winslow Jr. tiltalt for at voldtage en 54-årige blaffer, som han kørte til en parkeringsplads nær sit hjem og voldtog i sin dyre Hummer.

Siden sagen så sit lys, er en kvinde, Winslow Jr.gik på gymnasiet med, stået frem om en voldtægt, der skulle have fundet sted tilbage i 2003, da kvinden var bevidstløs efter en fest. Hun vågnede op til, at Winslow Jr. var i gang med at forulempe hende.

Anklageren kaldte Winslow Jr. for en 'ulv i fåreklæder', og det kvitterede juryen i første omgang med en skyldig kendelse i den ene af voldtægtsanklagerne.

Winslow Jr.er desuden blevet dømt for flere former for blufærdighedskrænkelse. Blandt andet overfor en 77-årige kvinde, der trænede i samme center som Winslow. Her rørte han sig selv foran kvinden.

Winslow Jr. er søn af en tidligere Hall of Famer - Kellen Winslow - der også havde en markant karriere i NFL.

Resten af sagerne ventes for retten i den kommende tid.

