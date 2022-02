Vraget træner sagsøger NFL

Efter en skuffende sæson i spidsen for Miami Dolphins blev Brian Flores fyret i januar, og i sidste uge blev han forbigået, da New York Giants ansatte en ny træner.

Det tegner for ham et mønster, og nu sagsøger han NFL.

Brian Flores, der er sort, mener, at NFL bevidst nægter sorte trænere job af racemæssige årsager.

I søgsmålet går Brian Flores og hans advokater i kødet på organisationen, og retorikken er ikke til at tage fejl af.

- På visse kritiske måder er NFL raceadskilt og styres meget som en plantage, lyder det ifølge AFP i søgsmålet.

- Dens 32 ejere, hvoraf ingen er sorte, profiterer væsentligt på det arbejde, NFL-spillere, hvoraf 70 procent er sorte, udfører.

- Ejerne ser kampene fra toppen af NFL-stadioner i deres luksusbokse, mens deres arbejdsstyrke af hovedsagelig sorte spillere sætter deres kroppe på spil hver søndag, tager onde slag og får invaliderende skader på deres kroppe og deres hjerner.

- Imens høster NFL og dets ejere milliarder af dollars, lyder det.

I en pressemeddelelse fortæller han, at han godt ved, at søgsmålet kan koste ham muligheden for nogensinde at træne et NFL-hold igen.

I en meddelelse på sin hjemmeside afviser NFL anklagerne med forsikringer om, at man arbejder for lige vilkår for alle.

- Mangfoldighed er kernen i alt, hvad vi gør, og der er få emner, som vores klubber og vores interne ledelsesteam bruger mere tid på. Vi vil forsvare os mod disse påstande, som er uden berettigelse, lyder det.

Foruden NFL står flere klubber for skud i søgsmålet. Brian Flores forlanger således erstatning fra New York Giants, Miami Dolphins og Denver Broncos, hvor han også har været til jobsamtale uden at få et job.

Giants har afvist beskyldningerne om, at klubben har fravalgt Brian Flores på baggrund af hans hudfarve.

Broncos afviser, at klubben tog ham til samtale blot for at leve op til den såkaldte Rooney Rule, hvilket Flores mener. Reglen forpligter klubberne til at tage kandidater fra etniske minoriteter ind til samtaler om blandt andet cheftrænerjob.